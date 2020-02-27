Как держать стресс под контролем – советы врачей

женщина в ярости

В нашем организме есть определенные гормоны, которые выделяются во время стресса. В этот период в кровь поступает больше адреналина. Гормоны заставляют сердцебиение ускоряться, меняют кровяное давление и способ дыхания. Кровеносные сосуды становятся шире и пропускают больше крови, при этом наше тело нагревается и выделяет пот, чтобы охладить его.

Стресс может быть долгосрочным, например, подготовка к трудному экзамену или личные проблемы с родителями, учителями или друзьями. Стресс возникает, когда мы слишком много работаем и не успеваем расслабиться. Этот долгосрочный стресс держит наше тело «начеку» и накачивает гормоны в наш кровоток в течение более длительного времени.Данная ситуация наносит вред нашему организму, утомляет нас и ослабляет иммунную систему.

У людей, которые испытывают длительный стресс, отмечают следующие симптомы:

  • приступы паники
  • быстрая смена настроения
  • проблемы с желудком, головные боли
  • проблема со сном
  • депрессия
Справиться со стрессом порой нелегко, но, применяя несколько простых упражнений, можно держать его под контролем. Самое простое из них – хорошенько выспаться. Это поможет телу расслабиться. Также в борьбе со стрессом помогают специальные дыхательные упражнения, чтение любимой книги и расслабляющая ванна.

Врачи советуют людям, подверженным стрессу, начать заниматься спортом. И вовсе не обязательно потеть вечерами в спортзале – достаточно пробежки по утрам или гимнастики. Ну и, конечно, не нужно забывать про прием витаминов  и позитивное мышление.
Теги : стрессы, стрессовые состояния, кровяное давление, витамины, релаксация
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Как держать стресс под контролем – советы врачей


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