Как держать стресс под контролем – советы врачей
В нашем организме есть определенные гормоны, которые выделяются во время стресса. В этот период в кровь поступает больше адреналина. Гормоны заставляют сердцебиение ускоряться, меняют кровяное давление и способ дыхания. Кровеносные сосуды становятся шире и пропускают больше крови, при этом наше тело нагревается и выделяет пот, чтобы охладить его.
Стресс может быть долгосрочным, например, подготовка к трудному экзамену или личные проблемы с родителями, учителями или друзьями. Стресс возникает, когда мы слишком много работаем и не успеваем расслабиться. Этот долгосрочный стресс держит наше тело «начеку» и накачивает гормоны в наш кровоток в течение более длительного времени.Данная ситуация наносит вред нашему организму, утомляет нас и ослабляет иммунную систему.
У людей, которые испытывают длительный стресс, отмечают следующие симптомы:
- приступы паники
- быстрая смена настроения
- проблемы с желудком, головные боли
- проблема со сном
- депрессия
Врачи советуют людям, подверженным стрессу, начать заниматься спортом. И вовсе не обязательно потеть вечерами в спортзале – достаточно пробежки по утрам или гимнастики. Ну и, конечно, не нужно забывать про прием витаминов и позитивное мышление.
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