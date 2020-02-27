Как держать стресс под контролем – советы врачей

приступы паники

быстрая смена настроения

проблемы с желудком, головные боли

проблема со сном

депрессия

Кровеносные сосуды становятся шире и пропускают больше крови, при этом наше тело нагревается и выделяет пот, чтобы охладить его.Стресс может быть долгосрочным, например, подготовка к трудному экзамену или личные проблемы с родителями, учителями или друзьями. Стресс возникает, когда мы слишком много работаем и не успеваем расслабиться. Этот долгосрочный стресс держит наше тело «начеку» и накачивает гормоны в наш кровоток в течение более длительного времени.Данная ситуация наносит вред нашему организму, утомляет нас и ослабляет иммунную систему.У людей, которые испытывают длительный стресс, отмечают следующие симптомы:Справиться со стрессом порой нелегко, но, применяя несколько простых упражнений, можно держать его под контролем. Самое простое из них – хорошенько выспаться. Это поможет телу расслабиться. Также в борьбе со стрессом помогают специальные дыхательные упражнения, чтение любимой книги и расслабляющая ванна.Врачи советуют людям, подверженным стрессу, начать заниматься спортом. И вовсе не обязательно потеть вечерами в спортзале – достаточно пробежки по утрам или гимнастики. Ну и, конечно, не нужно забывать про прием витаминов и позитивное мышление.