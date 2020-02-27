Ученые рассказали, какие болезни можно вылечить любовью

Окситоцин – гормон, играющий ключевую роль в сближении мужчины и женщины, в проявлении материнской привязанности к ребенку , а также нашей адаптации в обществе.Как утверждают ученые, окситоцин – лучший помощник в избавлении от тяги к алкоголю и курению, а также способен защитить наш организм от стресса. У людей с нехваткой этого гормона часто возникают психологические проблемы. Они подвержены частой смене настроения, становятся раздражительными, злоупотребляют спиртным. Недостаток окситоцина также приводит к проблемам с лишним весом.В организме человека, которым окрылен романтическими чувствами, вырабатываются эндорфины – гормоны удовольствия. Благодаря эндорфинам можно вылечить простуду и даже простатит, утверждают ученые.