Кардиолог посоветовал не игнорировать проблемы с сердцем

Мужчины, достигшие 35-летнего возраста, должны приучить себя к регулярному посещению кардиолога. Женщинам медики рекомендуют приобретать эту привычку после сорока лет. По словам кандидата медицинских наук и кардиолога Евгения Осипова, это позволяет выявить проблемы с сердцем на ранней стадии и своевременно начать их лечение. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Осипов перечислил симптомы, при обнаружении которых необходимо обращаться к специалисту, независимо от возраста. Это учащенное или слабое сердцебиение, головная боль, боли в груди, а также недомогание при подъеме на лестницу или других физических нагрузках.

"Не стоит дожидаться явного ухудшения состояния. Не игнорируйте профосмотры и диспансеризацию, и, разумеется, не занимайтесь самолечением", - рекомендует кардиолог.

По словам врача, препараты для лечения сердца должен прописывать специалист на основе истории болезни пациента и особенностей его организма. Евгений Осипов напомнил про эффективность УЗИ и ЭКГ при обнаружении проблем с сердцем.
Теги : сердце, кардиология, физические нагрузки, самолечение, симптомы
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Кардиолог посоветовал не игнорировать проблемы с сердцем