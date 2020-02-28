Кардиолог посоветовал не игнорировать проблемы с сердцем

"Не стоит дожидаться явного ухудшения состояния. Не игнорируйте профосмотры и диспансеризацию, и, разумеется, не занимайтесь самолечением", - рекомендует кардиолог.

Осипов перечислил симптомы, при обнаружении которых необходимо обращаться к специалисту, независимо от возраста. Это учащенное или слабое сердцебиение, головная боль, боли в груди, а также недомогание при подъеме на лестницу или других физических нагрузках.По словам врача, препараты для лечения сердца должен прописывать специалист на основе истории болезни пациента и особенностей его организма. Евгений Осипов напомнил про эффективность УЗИ и ЭКГ при обнаружении проблем с сердцем.