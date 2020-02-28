Ученые доказали, что проявление любви к домашнему питомцу улучшает самочувствие

Как установили американские эксперты, если взять на колени домашнюю кошку и долго чесать ее за ушком, можно избавиться от стресса.В эксперименте участвовали четыре группы людей. Участники одной из групп гладили котов, в то время как вторая группа наблюдала за процессом. Добровольцы из третьей группы занимались тем, что разглядывали фото пушистых питомцев, а четвертая группа вовсе не предпринимала никаких действий.Результаты исследования оказались следующими: улучшить свое эмоциональное состояние в ходе эксперимента удалось участникам из первых двух групп. У них было отмечено значительное снижение гормона, вызывающего стресс – кортизола.