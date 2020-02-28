Ученые доказали, что проявление любви к домашнему питомцу улучшает самочувствие
Как установили американские эксперты, если взять на колени домашнюю кошку и долго чесать ее за ушком, можно избавиться от стресса.
В эксперименте участвовали четыре группы людей. Участники одной из групп гладили котов, в то время как вторая группа наблюдала за процессом. Добровольцы из третьей группы занимались тем, что разглядывали фото пушистых питомцев, а четвертая группа вовсе не предпринимала никаких действий.
Результаты исследования оказались следующими: улучшить свое эмоциональное состояние в ходе эксперимента удалось участникам из первых двух групп. У них было отмечено значительное снижение гормона, вызывающего стресс – кортизола.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что необходимо гладить кота или кошку в течение 20 минут, чтобы избавиться от плохого настроения и улучшить самочувствие.
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