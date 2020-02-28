Лера Кудрявцева смогла родить дочь лишь после трех попыток ЭКО

«Это была очень серьезная история. Я к этому шла не один год. Поскольку все-таки 47 лет. Уже сложно. Не так много яйцеклеток. В моем возрасте выносить очень тяжело. Я делала ЭКО. У меня не получалось несколько лет естественно. Это была не первая попытка. Наверное, третья», - призналась звезда телеэкранов.

Телеведущая появилась в программе «Алена, блин» на YouTube и откровенно ответила на вопрос, связанный с ее поздним материнством. Кудрявцева заявила, что самостоятельно выносила ребенка, но забеременеть ей удалось лишь после третьей попытки ЭКО.Именно поэтому она старалась не демонстрировать свой беременный живот на публике до тех пор, чтобы «не сглазить» рождение здоровой малышки, подчеркнула Лера.Напомним, что у Леры Кудрявцевой двое детей. Старшему сыну Жану 29 лет. Во втором браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет, родилась дочка Маша.В передаче «Алена, блин» телеведущая также откровенно рассказала о своих пластических операциях.