Лера Кудрявцева смогла родить дочь лишь после трех попыток ЭКО

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Лера Кудрявцева – не только успешная телеведущая, работающая на российском телевидении больше 25 лет, но и счастливая жена и мать. Младшая дочь Маша появилась на свет в 2008 году, когда знаменитости было 47 лет. В связи с этим было много слухов о том, что выносить ребенка Кудрявцевой помогла суррогатная мать.

Телеведущая появилась в программе «Алена, блин» на YouTube и откровенно ответила на вопрос, связанный с ее поздним материнством. Кудрявцева заявила, что самостоятельно выносила ребенка, но забеременеть ей удалось лишь после третьей попытки ЭКО.

«Это была очень серьезная история. Я к этому шла не один год. Поскольку все-таки 47 лет. Уже сложно. Не так много яйцеклеток. В моем возрасте выносить очень тяжело. Я делала ЭКО. У меня не получалось несколько лет естественно. Это была не первая попытка. Наверное, третья», - призналась звезда телеэкранов.

Именно поэтому она старалась не демонстрировать свой беременный живот на публике до тех пор, чтобы «не сглазить» рождение здоровой малышки, подчеркнула Лера.

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Семейный выходной ?

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Напомним, что у Леры Кудрявцевой двое детей. Старшему сыну Жану 29 лет. Во втором браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет, родилась дочка Маша.

В передаче «Алена, блин» телеведущая также откровенно рассказала о своих пластических операциях.
Теги : Лера Кудрявцева, звезды, дети звезд, ЭКО
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