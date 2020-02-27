Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих пластических операциях
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева стала гостем YouTube-шоу «Алена, блин», где она откровенно поговорила на разные темы. В том числе звезда телеэкранов рассказала детали случившейся с ней недавно истории, связанной с грудными имплантами.
В конце декабря Кудрявцева оказалась на операционном столе из-за лопнувших имплантов, которые ей в итоге удалили. Сейчас телеведущая признается, что чувствует себя гораздо лучшее и свободнее без «кусков резины» в теле.
На вопрос о том, единственная ли это пластическая операция, Лера ответила утвердительно. 48-летняя телеведущая отметила, что, как и многие другие женщины, в свое время она попала в так называемый «силиконовый бум», когда все старались изменить свою внешность, чтобы соответствовать стандартам красоты.
Что касается других изменений во внешности, Кудрявцева заявила, что у нее все свое. Звезда телеэкранов подчеркнула, что иногда даже ее муж думает о том, что она делала себе нос.
«Это все грим», - отметила Лера, имея в виду силу макияжа.
Выпуск программы «Алена, блин» можно посмотреть на видеохостинге YouTube.
Накануне портал «Медикфорум» писал, что Лера Кудрявцева показала поклонникам, как она выглядела 25 лет назад.
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