Стало известно, как быстро восстановиться после инсульта

Результаты исследований были представлены на прошедшей недавно Международной конференции по инсульту ASA 2020.Ученые заявили, что вернуться к нормальной жизни после инсульта можно, вооружившись оптимизмом. Именно оптимизм, считают эксперты, помогает ускорить процесс восстановления и быстрее свести к минимуму последствия свалившейся на человека беды.Чтобы утвердиться в данной теории, был проведен эксперимент с участием 50 пациентов, перенесших инсульт. Ученые установили, что у людей, не утративших оптимистичный настрой и позитивный образ мышления, по прошествии трех месяцев наблюдались менее серьезные последствия заболевания. В частности, физическая активность у них была выше, чем у пациентов, утративших веру в выздоровление.