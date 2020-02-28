Стало известно, как быстро восстановиться после инсульта

мозг

Исследователи пришли к выводу, что важной составляющей восстановления организма человека, перенесшего инсульт, является позитивный настрой.

Результаты исследований были представлены на прошедшей недавно Международной конференции по инсульту ASA 2020. 
Ученые заявили, что  вернуться к нормальной жизни после инсульта можно, вооружившись оптимизмом. Именно оптимизм, считают эксперты, помогает ускорить процесс восстановления и быстрее свести к минимуму последствия свалившейся на человека беды. 

Чтобы утвердиться в данной теории, был проведен эксперимент с участием 50 пациентов, перенесших инсульт. Ученые установили, что у людей, не утративших оптимистичный настрой и позитивный образ мышления, по прошествии трех месяцев наблюдались менее серьезные последствия заболевания. В частности, физическая активность у них была выше, чем у пациентов, утративших веру в выздоровление.
Теги : инсульт, восстановление, кровообращение, позитивный настрой
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