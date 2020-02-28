Ученые рассказали, к каким болезням может привести кариес

Стоит отметить, что взаимосвязь состояния полости рта и печени еще не достаточно изучена медиками. Ученые обещают, что проведут дополнительные исследования, чтобы с точностью установить связь бактерий и онкозаболеваний. Однако озаботиться состоянием своих зубов нужно уже сейчас.Восстановить работу печени – особенно после застолий с множеством блюд и спиртных напитков - вам помогут некоторые продукты, такие как курага, тыква и оливковое масло. Они окажут благотворное влияние не только на состояние печени, но и других орагнов.