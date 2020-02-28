Ученые рассказали, к каким болезням может привести кариес

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Эксперты  в области медицины утверждают, что если не чистить зубы и не ходить к стоматологу, можно заболеть раком печени. Кроме того, если верить исследователям, плохие зубы могут послужить причиной развития сахарного диабета и инсульта.

Стоит отметить, что взаимосвязь состояния полости рта и печени еще не достаточно изучена медиками. Ученые обещают, что проведут дополнительные исследования, чтобы с точностью установить связь бактерий и онкозаболеваний. Однако озаботиться состоянием своих зубов нужно уже сейчас.

Восстановить работу печени – особенно после застолий с множеством блюд и спиртных напитков - вам помогут некоторые продукты, такие как курага, тыква и оливковое масло. Они окажут благотворное влияние не только на состояние печени, но и других орагнов.
Теги : кариес зубов, печень, рак печени, гигиена полости рта
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Ученые рассказали, к каким болезням может привести кариес


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