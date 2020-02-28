«Такой контроль может увеличить продолжительность жизни на срок от шести месяцев до трех лет», - констатировали исследователи.

Как сообщает MedikForum.ru, вопрос эффективности постоянного контроля артериального давления исследовалинаучные специалисты из Бригамской женской больницы в Бостоне, опубликовавшие полученные данные на EurekAlert. По словам медиков, пациенты часто просят объяснить, что именно дает здоровью отслеживание артериального давления, на регулярности которого неизменно настаивают кардиологи.Новый проект был осуществлен с целью найти исчерпывающее объяснение необходимости выполнения простой, но крайне важной процедуры. Выводы экспертов базируются на данных эксперимента с участием 9 000 человек после 50 лет, имевших высокое систолическое давление (130 -180 миллиметров ртутного столба).Наблюдения показали: постоянное отслеживание артериального давления может стать простым способом продлить жизнь людям, склонным к гипертонии, при отсутствии других серьезных заболеваний.Они подчеркнули, что за личным давлением важно следить на протяжении всей жизни. Людям без гипертонии, по мнению ученых, подобная привычка также может принести много пользы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой чай может быть очень эффективен для снижения высокого давления.