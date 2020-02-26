Какой чай может быть очень эффективен для снижения высокого давления?
Было доказано, что отдельные продукты питания и напитки оказывают положительное влияние на кровяное давление – одним из них является чай из оливковых листьев, очень эффективный для снижения высоких показателей.
Как сообщает портал MedikForum.ru с ссылкой на издание Express, оливковые листья издавна использовались как терапевтическое средство - они содержат несколько ключевых полифенолов (олеацин, олеуропеин) и могут быть очень эффективными в деле защиты организм от целого ряда заболеваний.
В исследовании 2011 года наблюдались люди с артериальной гипертензией 1-й стадии, принимавшие частично по 500 мг экстракта оливковых листьев и частично – по 12,5-25 мг каптоприла (препарат для лечения высокого давления) два раза в день. Спустя восемь недель обе группы показали значительно более низкие цифры артериального давления. Команда исследователей пришла к выводу, что «листья оливы могут быть столь же эффективными для снижения артериального давления у людей с гипертонией 1 стадии, что и каптоприл».
В другом исследовании 2017 года эксперимент состоял в том, что участники с гипертонической болезнью 1-й стадии, употребляли ежедневно в одной группе экстракт оливковых листьев, содержащий 136 мг олеуропеина, в другой – плацебо. Спустя шесть недель в группе оливковых листьев показатели давления у испытуемых были намного более низкими, чем у принимавших плацебо.
Экстракт листьев оливы выпускается в форме капсул и чая. Именно такой чай может быть очень эффективен для снижения высокого давления. Его регулярное питье, подтвердили разные испытания на животных, позволяет также избежать ожирения, избавиться от лишнего веса – он улучшает метаболический профиль организма, стимулирует сжигание жиров. Такой же эффект позволяет улучшать давление – чай из оливковых листьев эффективно борется с избытком холестерина в сосудах.
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