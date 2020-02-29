Рак органов пищеварения: 3 предупреждающие признака, заметные в стуле
3 признака рака, возникающего в органах пищеварительной системы, могут быть заметными в стуле человека. Изменения в фекалиях способны предупреждать о развитии рака кишечника, поджелудочной железы, желудка.
Как сообщает MedikForum, рак органов пищеварения может предупреждать о себе новыми привычками, связанными с посещением туалета, а также странностями, заметными в стуле, - об этом в издании Express рассказали специалисты из Cancer Research UK.
Рак кишечника. Одним из ранних сигналов болезни является смена хорошо известных человеку многолетних привычек в работе органа - возникает необходимость чаще ходить в туалет. Другой предупреждающий сигнал – ставший другим стул. В частности, он превращается в регулярную диарею, сменяемую запорами.
Панкреатический рак. Боль в спине или области живота, неожиданная потеря веса, желтуха обычно перечисляются как начальные признаки рака поджелудочной железы. Но еще один возможный симптом, который должен настораживать, - изменившийся стул.
«Может развиться симптом, известный как стеаторея, жирный стул. Фекалии становятся крупными и крайне вонючими, их трудно смыть со стенок унитаза. Такой признак может означать, что человек не усваивает пищу должным образом. Он при этом может худеть», - предупредили онкологи.
Рак желудка. Начальными симптомами рака желудка являются постоянное расстройство и изжога, повышенный метеоризм, вздутие и боли в животе. Также данный вид рака влияет на стул человека.
«Очень темные фекалии смолистого вида – один из предупреждающих знаков рака желудка. Наряду с изменениями в кишечнике могут становиться заметными появляющиеся на теле шишки, необъяснимое кровотечение из заднего прохода», - поделились врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком рака желудка может быть регулярная икота.
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