Рак органов пищеварения: 3 предупреждающие признака, заметные в стуле

«Может развиться симптом, известный как стеаторея, жирный стул. Фекалии становятся крупными и крайне вонючими, их трудно смыть со стенок унитаза. Такой признак может означать, что человек не усваивает пищу должным образом. Он при этом может худеть», - предупредили онкологи.

«Очень темные фекалии смолистого вида – один из предупреждающих знаков рака желудка. Наряду с изменениями в кишечнике могут становиться заметными появляющиеся на теле шишки, необъяснимое кровотечение из заднего прохода», - поделились врачи.