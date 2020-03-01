Быстрое облегчение: 4 эффективных домашних средства от гриппа
В случае гриппа тело нуждается в отдыхе и расслаблении, чтобы как можно быстрее прийти в форму. Эти пять домашних средств помогут облегчить симптомы гриппа - боль в горле, кашель и озноб.
Грипп - инфекция, вызываемая вирусами. Тело нуждается в большом количестве энергии, чтобы бороться с болезнетворными микроорганизмами, поэтому важно сохранять постельный режим.
5 средств против простуды и гриппа
1. Куриный супКуриный суп не только согревает изнутри, но и помогает против кашля и ангины. Цистеин, содержащийся в супе, оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие на горло, сохраняет влажность слизистых оболочек. Полезные ингредиенты, цинк и железо, оказывают положительное влияние на иммунитет.
2. Ромашковый или имбирный чайГорячий травяной чай - удовольствие для тела и ума. В случае гриппа ромашковый особенно эффективный - цветки ромашки подавляют воспаление.
"Но имбирный чай с небольшим количеством лимона также рекомендуется из-за обезболивающего эффекта при инфекциях. Полезный совет: добавьте свежую куркуму для усиления противовоспалительного эффекта", - пишет издание Focus.
3. Вдыхание параЭто снимает побочные эффекты, связанные с гриппом - кашель или насморк. Для паровой ингаляции цветы ромашки (или несколько пакетиков с ромашкой) помещают в кастрюлю с одним или двумя литрами кипящей горячей воды. Дайте настояться в течение 10 минут. Затем наклоните верхнюю часть тела над кастрюлей и вдохните пар.
4. Полоскание горлаМожно полоскать специальным солевым раствором, продающемуся в аптеке, или в качестве альтернативы солевому раствору используйте холодную ромашку, чай с шалфеем или мятно-масляную смесь.
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