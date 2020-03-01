Улучшите качество сна, употребляя эти 7 питательных веществ
Новое исследование предполагает, что плохой сон может быть связан с дефицитом питательных веществ. В исследовании, представленном на Nutrition 2019, ежегодном собрании "Американского общества питания", исследователи обнаружили, что люди, которые спят меньше семи часов каждую ночь, испытывают дефицит питательных веществ.
«Эта работа выясняет больше фактов, связывающих потребление конкретных питательных веществ с продолжительностью сна», - сказала Чиома Иконте, один из авторов исследования. - Наши результаты показывают, что люди с коротким сном могут извлечь пользу из улучшения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок».Микроэлементы играют важную роль в росте и развитии человека, и в профилактике заболеваний. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что два миллиарда человек во мире страдают от дефицита питательных микроэлементов. Чтобы выяснить, как микроэлементы влияют на сон, команда диетологов изучила взаимосвязь между потреблением витаминов и минералов и качеством сна.
Ученые проанализировали данные "Национального обследования здоровья и питания США" (NHANES), исследовательской программы, проводившейся в период с 2005 по 2015 годы для оценки состояния здоровья и питания американцев. По сравнению с теми, кто спал семь часов, люди страдающие хроническим недосыпом употребляли меньшее количество микроэлементов. У женщин эта взаимосвязь прослеживалась четче, чем у мужчин.
Питательные вещества, влияющие на качество сна:
- кальций,
- магний,
- цинк
- ниацин
- витамины А, В1 и D.
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