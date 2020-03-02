Жиры омега-3 оказались бесполезны для защиты от рака

Употребление омега-3 активно продвигается на международном уровне из-за предположения, что эти жиры могут не только предотвратить, но и помочь в лечении рака, сердечно-сосудистых заболеваний.Однако два систематических обзора, опубликованных в Journal of Cancer и Cochrane Database of Systematic Reviews, говорят об обратном. Выяснилось, что омега-3 может немного снизить вероятность смерти от ишемической болезни сердца (ИБС), но одновременно с этим немного увеличить риск развития рака простаты. Оба эффекта незначительны с клинической точки зрения.В частности, если тысяча человек будет принимать добавки омега-3 в течение четырех лет, трое из них избегут смерти от ИБС, шесть не столкнутся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у трех разовьется рак простаты.Группа ученых просмотрела 47 исследований, включающих взрослых, у которых не было рака, был повышен риск его развития и ранее ставился соответствующий диагноз. Также рассматривалось 86 исследований по сердечно-сосудистым заболеваниям и смертям от них.