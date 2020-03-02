Мужское сердце работает тяжелее женского
Сканы продемонстрировали, что мужское сердце трудится более усердно, чем женское. Это связано с разной интенсивностью кровотока.
Ученые Университета Висконсин-Мэдисон в ходе исследования доказали различия в кровотоке к сердцу и из него у мужчин и женщин. Сканы показывают очень существенные отличия в движении крови через левый желудочек, являющийся главным насосом сердца. Мужское сердце должно работать более интенсивно и выделять большее энергии для того, чтобы проталкивать кровь по организму. Женское сердце более яростно скручивается, из-за чего у желудочка фиксируется больший износ. Выводы этого исследования проливают свет на особенности сердечно-сосудистых болезней у женщин и мужчин, ведь именно эти недуги - главная причина смертности жителей развитых стран.
Врачи считают, что различия в сердечном кровотоке объясняются не только разными размерами и формой мужских и женских сердец, но и структурной механикой, а также тем, как именно кровь проходит через органы. К примеру, у мужчин фиксируется более значительный уровень кинетической энергии - силы, выделяющейся во время сокращений и наполняющей мышцы. У женщин более высокая степень завихренности, которой определяют области вращающихся потоков, формирующихся в разные точки сердечных циклов. Поэтому женские сердца испытывают большее напряжение, пишет Radiology: Cardiothoracic Imaging.
Авторы исследования использовали продвинутую технологию сканирования сердца МРТ в 4D. С ее помощью оценили особенности работы этого органа у 20 мужчин и 19 женщин, позволившие выявить существенные различия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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