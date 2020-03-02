Домашним животным коронавирус не страшен
Не существует никаких доказательств того, что домашние животные могут заболеть коронавирусом. Кошки и собаки также не могут передавать эту инфекцию своим хозяевам.
Миллионам владельцев собак и кошек не стоит беспокоиться о том, что их любимцы заболеют коронавирусом или заразят своих владельцев. На днях в Гонконге у померанского шпица выявили наличие коронавируса, результаты этого анализа были «слабопозитивными» после мазков из носовой и ротовой полости. У собаки не проявлялось симптомов, но её взяли в карантин для дальнейших обследований. Однако ученые из Великобритании подчеркивают, что крайне безответственно публиковать подобные новости, поскольку не существует доказательств наличия этого вируса у животных. Распространение непроверенных новостей может спровоцировать массовое уничтожение домашних животных в некоторых государствах с авторитарными режимами или плохо образованным населением.
Скорее всего, положительный тест на вирус у померанского шпица объяснялся наличием штамма в его шерсти, но не в кровотоке. На шерсть он мог попасть от хозяев. Исследователи призывают делать различия между настоящей инфекцией и обнаружением «наличия вируса», которое может просто говорить о внешнем загрязнении поверхностей, кожи, волос, шерсти и других биологических структур. СМИ могут породить массовую истерию в отношении домашних животных, если будут продолжать распространять непроверенную информацию. Даже в отношении этой собаки не доказано, что в ее анализах обнаружен коронавирус.
Существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что основным источником заражения является передача вируса от человека к человеку. Международная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) также подчеркивает, что нет доказательств способности домашних животных инфицироваться вирусом и передавать его хозяевам, пишет The Time. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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