Разыскиваемая в Ростовской области девушка, сбежавшая из карантина, вышла на связь
Беглянка утверждает, что соблюла все необходимые меры безопасности.
Жительницу Крыма Екатерину Репях, покинувшую без разрешения севастопольскую инфекционную больницу, где она содержалась в карантине по поводу подозрения на коронавирус, разыскивали в Ростовской области. Девушка неосторожно заявила о своем желании поехать в Ростов-на-Дону в больнице. После этого, пациентка сбежала из лечебного заведения и скрылась в неизвестном направлении.
Буквально недавно Екатерина вышла на связь через свои соцсети, где сообщила, что ничего не нарушила и не представляет опасности для окружающих. Репях утверждает, что содержалась в изоляции 25 дней вместо положенных 14, при этом находилась исключительно в палате с замурованными окнами и дверями. За это время она четыре раза сдавала анализы, подтверждавшие, что она здорова.
По словам Екатерины, для объявления ее в федеральный розыск нет никаких оснований. Все необходимые предписания врачей ею неукоснительно соблюдались. Даже первый анализ на ОРВИ не дал положительных результатов, но ее все рано поместили в изолятор. При этом беглянка не сообщила, почему решилась на побег и не сообщила место своего нынешнего пребывания.
Зато она выразила обеспокоенность за своих родных, которых теперь подвергают суровому прессингу.
Власти Крыма продолжают утверждать, что Екатерина не закончила обследование и курс профилактического лечения и требуют вернуть ее в больницу по решению суда. В самой же больнице комментировать происшествие по поводу побега пациентки отказываются.
Ранее сообщалось, что после двух недель карантина по коронавирусу в тюменском закрытом санатории, ростовчан, вернувшихся из Китая, отпустили домой. Жительница Ростовской области Надежда Иванова поделилась впечатлениями о своем пребывании в Китае, а затем карантине в Instagram.
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