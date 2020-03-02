Ученые заявили о пользе йогурта для мужского здоровья

йогурт с малиной

Американские эксперты изучили влияние кисломолочного продукта на здоровье мужчин и пришли к выводу, что употребление йогурта снижает риск онкологических заболеваний и аденомы простаты.

В эксперименте участвовали более 30 тысяч представителей сильной половины человечества. Медики тщательным образом изучили состояние их здоровья, после чего занялись изучением микроорганизмов, живущих в йогурте. Ученые обнаружили, что в кисломолочном продукте содержатся вещества, которые могут препятствовать развитию аденомы простаты и колоректальных новообразований у мужчин.

Кроме того, эксперты утверждают, что ежедневное употребление йогурта позволит снизить риск заболеть раком. Пробиотики, содержащиеся в продукте, убивают клетки опасного заболевания в кишечнике.
Теги : йогурты, мужское здоровье, мужчины, рак кишечника
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