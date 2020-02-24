Употребление йогурта снижает риск аденом в кишечнике у мужчин - исследование
Мужчины, которые стремятся снизить риск развития аденом и колоректального рака, могут выиграть от добавления в рацион йогурта.
В недавнем исследовании, опубликованном в медицинском журнале Gut, исследователи из отделения хирургии Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) обнаружили, что у мужчин, которые ели не менее двух порций йогурта в неделю, риск аденомы или новообразований, которые приводят к раку кишечника, снизился на 20%.
ИсследованиеУченые получили данные из исследования медицинских работников и здоровья медсестер. По данным авторов, они изучили данные о 32 606 мужчинах и 55 743 работниках здравоохранения, которые проходили колоноскопию в период между 1986 и 2012 годами. Участники предоставляли подробную информацию о своем здоровье, образе жизни, привычках питания и физических упражнениях каждые четыре года.
В течение 26-летнего исследования исследователи выявили 5811 аденом среди мужчин и 8118 аденом среди женщин.
Ученые предполагают, что одним из возможных объяснений может быть то, что два пробиотика, присутствующие в йогурте - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, снижают количество канцерогенов в кишечнике (нитроредуктаза), активированных калом бактериальных ферментов и растворимых каловых желчных кислот.
«Наши данные предоставляют новые доказательства роли йогурта на ранней стадии развития колоректального рака и потенциала кишечных бактерий в модуляции процесса», - сказал соавтор исследования Инь Цао в интервью Healio Gastroenterology.
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