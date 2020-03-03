Американские кардиологи больше не рекомендуют принимать аспирин для предотвращения инфаркта и инсульта
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) не рекомендует, чтобы взрослые с сердечной недостаточностью ежедневно принимали аспирин в низких дозах для предотвращения инфаркта и инсульта. Это приносит больше вреда, чем пользы, а новые исследования усиливают эту позицию.
Аспирин провоцирует кровотеченияАспирин разжижает кровь и помогает предотвратить образование сгустков - это бывает спасительным в случае инфаркта или инсульта. Вот почему врачи часто назначают аспирин в низких дозах людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
Но способность препарата предотвращать образование кровотечений увеличивает риск кровотечений в головном мозге и кишечнике, и эксперты обнаружили,что «вред превышает преимущества» у большинства людей с низким риском инфаркта и инсульта, говорит Донна Арнетт, декан Колледжа общественного здравоохранения Университета Кентукки и бывший президент AHA.
ИсследованиеВ недавнем обзоре, опубликованном в журнале Family Practice, сообщается, что на каждые 1200 взрослых, которые принимают аспирин в течение пяти лет для предотвращения сердечного приступа или инсульта, произойдет на четыре сердечных приступа и три меньше инсульта, но будет три мозговых кровотечения. и восемь других кровотечений.
Баланс пользы и вреда изменился, со времен старых исследований, в которых аспирин был признан основным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, объясняет Марк Эбелл, соавтор исследования.
«Это была эпоха, предшествовавшая широкому применению статинов, до того, как мы стали лучше контролировать артериальное давление».
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