Эти 3 антиоксиданта уменьшают воспаление у пациентов с сердечной недостаточностью
Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных молекулами, называемыми свободными радикалами. Три антиоксиданта, а именно витамины С и Е и альфа-липоевая кислота, помогают уменьшить воспаление у пациентов с сердечной недостаточностью. Результаты двойного слепого перекрестного исследования были представлены в Experimental Biology 2019 в Орландо (США).
Альфа-липоевая кислота и витамины С и Е полезны для здоровья в целом. Но исследование показало, что комбинация трех антиоксидантов дает больше пользы для здоровья.
Исследование на пациентах с сердечной недостаточностью16 пациентов с сердечной недостаточностью получали плацебо, либо комбинацию 1000 мг витамина С, 600 мг альфа-липоевой кислоты и 600 международных единиц (МЕ) витамина Е.
Ученые наблюдали за функционированием крупных и микрососудов у участников. Они также меняли участников в каждой группе, оценивали функцию во второй раз.
РезультатыУченые обнаружили, что комбинация трех антиоксидантов снижает вредное воспаление и повышает уровень оксида азота у пациентов с сердечной недостаточностью. Оксид азота - известный вазодилататор, молекула, которая расслабляет сосуды и вызывает их расширение. Это приводит к улучшению кровообращения.
Добавки микроэлементов улучшали сердцебиение, уменьшали одышку у участников, что улучшило качество жизни пациентов с сердечной недостаточностью. 80% добровольцев сообщили, что у них больше не возникало нерегулярного сердцебиения, 90% не страдали от сильной усталости.
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