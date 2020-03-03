Симптомы коронавируса: рассказывает врач, работающий в зоне карантина

Diamond Princess. "Для людей с легкой формой протекания коронавируса это неприятные симптомы "простуды"", - говорит Майк Уодман, врач скорой помощи и директор по совместному медицинскому обслуживанию Национального отдела карантина в Университете Медицинский центр Небраски в Омахе (США), где лечатся 15 американцев, находившихся на борту круизного лайнера

Симптомы коронавируса

Легкие случаи COVID-19:

высокая температура

кашель

сбивчивое дыхание

Тяжелые случаи COVID-19:

боль в груди

пневмония

"Существует много совпадений", - продолжает Вадман.

«Мы действительно не видим этого у пациентов с COVID-19».

Легкая и тяжелая форма сильно отличаются