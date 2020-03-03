Симптомы коронавируса: рассказывает врач, работающий в зоне карантина
Врач, наблюдающий за пациентами, находящимися на карантине, описывает симптомы коронавируса.
В большинстве случаев болезнь начинается с температуры, сопровождается кашлем, иногда одышкой.
"Для людей с легкой формой протекания коронавируса это неприятные симптомы "простуды"", - говоритМайк Уодман, врач скорой помощи и директор по совместному медицинскому обслуживанию Национального отдела карантина в Университете Медицинский центр Небраски в Омахе (США), где лечатся 15 американцев, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.
Симптомы коронавируса
Легкие случаи COVID-19:
- высокая температура
- кашель
- сбивчивое дыхание
Тяжелые случаи COVID-19:
- боль в груди
- пневмония
"Существует много совпадений", - продолжает Вадман.
Некоторые из его пациентов говорят, что новое заболевание очень похоже на грипп. Но есть и отличия. Грипп сопровождается длинным списком симптомов - заложенность носа, боль в горле, мышечные боли, рвота и диарея.
«Мы действительно не видим этого у пациентов с COVID-19».
Легкая и тяжелая форма сильно отличаютсяПо данным Всемирной организации здравоохранения, подавляющее большинство (80%) из 87 000 человек, которым был поставлен диагноз коронавирус, испытывали легкие симптомы. Они проходят через несколько дней.
В тяжелых случаях (около 14%), люди пораженные коронавирусом сообщали о сильной боли в груди, у них диагностировали пневмонию - воспаление легких, вызванное инфекцией. Предварительные данные показывают, что пожилые люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску смертельных осложнений.
От коронавируса умерло более 3000 человек, большинство - В Китае.
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