Симптомы коронавируса: рассказывает врач, работающий в зоне карантина

Симптомы коронавируса: рассказывает врач, работающий в зоне карантина

Врач, наблюдающий за пациентами, находящимися на карантине, описывает симптомы коронавируса.

В большинстве случаев болезнь начинается с температуры, сопровождается кашлем, иногда одышкой.

"Для людей с легкой формой протекания коронавируса это неприятные симптомы "простуды"", - говоритМайк Уодман, врач скорой помощи и директор по совместному медицинскому обслуживанию Национального отдела карантина в Университете Медицинский центр Небраски в Омахе (США), где лечатся 15 американцев, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Симптомы коронавируса

Легкие случаи COVID-19:

  • высокая температура
  • кашель
  • сбивчивое дыхание

Тяжелые случаи COVID-19:

  • боль в груди
  • пневмония
Коронавирус не сильно отличается от простуды, гриппа или других респираторных заболеваний, распространяющихся в зависимости от времени года.
"Существует много совпадений", - продолжает Вадман.

Некоторые из его пациентов говорят, что новое заболевание очень похоже на грипп. Но есть и отличия. Грипп сопровождается длинным списком симптомов - заложенность носа, боль в горле, мышечные боли, рвота и диарея. 
«Мы действительно не видим этого у пациентов с COVID-19».

Легкая и тяжелая форма сильно отличаются

По данным Всемирной организации здравоохранения, подавляющее большинство (80%) из 87 000 человек, которым был поставлен диагноз коронавирус, испытывали легкие симптомы. Они проходят через несколько дней.
В тяжелых случаях (около 14%), люди пораженные коронавирусом сообщали о сильной боли в груди, у них диагностировали пневмонию - воспаление легких, вызванное инфекцией. Предварительные данные показывают, что пожилые люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску смертельных осложнений. 

От коронавируса умерло более 3000 человек, большинство - В Китае.

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