Ростовчан научили пользоваться правом на бесплатные лекарства

Для этого больному обязательно идти к врачу, но не обязательно – в аптеку.С начала 2020 года Минздрав расширил список людей, которым полагаются бесплатные лекарства. Раньше этой льготой пользовались инвалиды, ветераны, дети до трех лет (или шести, если семья многодетная), военнослужащие, ВИЧ-инфицированные и люди с заболеваниями из специального списка (ДЦП, астма, диабет и так далее). Сейчас же правом на бесплатные медикаменты имеют пациенты, которые перенесли инсульт, инфаркт и операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приказ гласит, что бесплатные препараты пациенты будут получать в течение первого года лечения.Для того, чтобы этим правом воспользоваться, прежде всего следует пойти к своему лечащему врачу. И не просто пойти, но и захватить с собой пачку документов: СНИЛС, полис, справка из Пенсионного фонда о том, что вы не отказались от льгот в пользу денежной компенсации, а также документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное, свидетельство о многодетной семье, справка об инвалидности и так далее).Чуть меньше документов нужно нести мамам с болеющими детьми до трех лет. Им достаточно предоставить СНИЛС ребенка, его свидетельство о рождении и медицинский полис.Руководствуясь диагнозом и пачкой справок, врач должен выписать рецепт по специальной форме. Имейте в виду, что рецепт действует не больше четырех недель, точный срок зависит от препарата.— Убедитесь, что врач все назначения записал в медицинскую карту — возможно, в будущем вам понадобится взять выписку с подтверждением этого факта, — предупреждает заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев.Полученный от лечащего врача рецепт еще нужно подписать у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность заполнения бланка, а также наличие всех необходимых печатей, чтобы не пришлось снова возвращаться. После этого можно идти в аптеку, которую указал врач. Именно здесь больной и будет получать бесплатные лекарства, врач подаст туда соответствующую заявку.В аптеку нести весь пакет документов уже не нужно, достаточно рецепта врача. Более того, сам пациент может и не ходить туда лично — вместо него медикаменты может забрать его родственник или знакомый, которому будет доверен рецепт.Правда, может случиться и так, что выписанного лекарства в аптеке, к которой прикрепили больного, не оказалось. Не паникуйте.—Требуйте записать вас на отсроченное обслуживание. При этом вас должны зарегистрировать в специальном журнале в аптеке. Если лекарство не появилось в аптеке в течение следующих 10 дней или вы не можете ждать и приобрели препарат самостоятельно, сохраняйте чеки. Позднее вы сможете обратиться в свою страховую компанию, которая выдавала вам медицинский полис, и получить деньги, потраченные на покупку лекарства, — подсказывает Рысев.Кстати, имейте в виду, бесплатные лекарства положены не только льготникам — пока пациент лежит в больнице, все медикаменты он должен получать там, без всякой доплаты. Если врачи требуют лекарства купить самостоятельно, можно пожаловаться в свою страховую компанию.— Если в период лечения в стационаре требуют плату за лекарственные средства, необходимо обратиться за решением проблемы к заведующему отделением или главному врачу. Если не помогло — можно подать жалобу в свою страховую медицинскую компанию, которая проведёт необходимые работы в отношении медорганизации для решения проблемы, — подсказывает генеральный директор АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"» Дмитрий Толстов.Жаловаться больной имеет право не только на отсутствие лекарств, но и на лечение, если считает, что лечили его неправильно. Для этого следует обратиться в страховую, которая выдала полис ОМС (название написано на полисе). Специалисты обязаны провести медико-экономические экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, оценить сроки проведения обследования, верность диагноза, проверить, все ли необходимые обследования и консультации были назначены лечащим врачом. Если хотя бы что-то не соответствует необходимым требованиям, клинику оштрафуют, а вам, возможно, скажут спасибо за сигнал.