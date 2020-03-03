3 марта – Международный день уха и слуха

Не поленитесь лишний раз сходить к врачу сурдологу.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила даже Международный день охраны здоровья уха и слуха, чтобы люди больше узнали о том, как избежать глухоты и тугоухости. А также помочь тем, кто уже испытывает такие проблемы.Для обычного человека слух является неотъемлемой частью восприятия мира. Для него слышать также естественно, как дышать. Поэтому многим просто не понять, как проходит жизнь человека с потерей слуха. А ведь по статистике, на одной планете с нами живут 466 миллионов людей с тяжелыми нарушениями слуха. И 40 миллионов из них – дети.К сожалению, органам слуха уделяется гораздо меньше внимания, чем, скажем, сердцу или зрению. Порой человек вообще долгие годы может не замечать, что у него появились проблемы со слухом. Только своевременная диагностика поможет избежать больших проблем в будущем.Кому нужно проходить регулярную проверку слуха? Всем!Особенно важен аудиологический скрининг новорожденным детям. Сейчас его всем новорождённым делают в роддоме на 5-6 сутки. Проверка слуха в первые дни жизни помогает выявить возможные нарушения в раннем возрасте и скорректировать их. В таком случае, ребенок не будет отставать в развитии от сверстников, у него не возникнут сложности с формированием речи.Во взрослом состоянии человек должен уже сам ежегодно проходить диагностику слуха. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска: специалисты, работающие на шумных производствах, молодые любители музыки на полной, люди старше 45 лет. Врач, который знает все о нарушениях слуха и способах их лечения называется «сурдолог».В каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу-сурдологу?• Вас беспокоит чувство заложенности, шум в ушах (как после полета в самолете), головокружение;• Снижение слуха, заложенность, боль. Возможно, выделения из уха;• Чувство «наполненности», переливания жидкости в ухе;• После акустической или баротравмы.Когда требуется диагностика слуха?• Вы слышите звуки и слова, но часто переспрашиваете, потому что смысл сказанного «ускользает» от понимания. Вам кажется, что собеседники специально говорят невнятно.• Вам трудно разбирать речь в шумной обстановке: на улице, на совещании, на лекциях, в ресторане, в парке, при разговоре с несколькими собеседниками.• Близкие говорят, что телевизор, радио, телефон у вас работают слишком громко.• Вы подавлены, раздражаетесь, нервничаете и избегаете общения, так как для вас понимать о чём говорят - это большое усилие.Уделите внимание своему слуху, не лишайте себя звукового восприятия окружающего мира.