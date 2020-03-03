Никогда не принимайте эти лекарства (кишечнорастворимые) с пищей - эффекта не будет
Обычно люди смотрят на дозу лекарств, но важно не только количество, которое вы принимаете, но и взаимодействие с едой. При проглатывании определенных таблеток именно от этого фактора зависит насколько хорошо они работают или работают ли вообще. Лекарства, на которых есть пометка "кишечнорастворимые", необходимо принимать на исключительно на голодный желудок, и ничего не есть минимум час после этого.
Специальное покрытие делает таблетки устойчивыми к желудочному соку. Они используются, например, для лекарств, которые могут быть разрушены кислым желудочным соком, или которые должны действовать непосредственно в желудке. К ним относятся: лекарства против изжоги, язв желудка, некоторые обезболивающие (диклофенак).
Федеральная ассоциация немецких ассоциаций фармацевтов предостерегает от приема гастроустойчивых лекарств после еды. Потому что таблетки или капсулы, покрытые специальным слоем, могут работать только при достаточно длительных перерывах между приемами пищи.
Идеально через два часа после приема пищиЕсли вы проглатываете кишечнорастворимый препарат и перекусываете снова и снова в течение дня, вы мешайте препарату работать. Лекарство сможет покинуть желудок только ночью после последнего приема пищи. В отличие от других лекарств, эти таблетки могут преодолеть желудочный выход с помощью так называемых «очищающих волн». Это происходит во время голода, то есть до четырех часов после последнего приема пищи. Признак этих "очищающих волн" - урчание желудка.
Пациенты часто принимают больше таблеток, чем имеет смысл из-за отсутствия эффекта, объясняет фармацевт. Поэтому он рекомендует принимать кишечнорастворимые препараты натощак, а затем сделать перерыв на один или лучше два часа. Принимать таблетки утром непосредственно перед завтраком недостаточно.
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