Вакцина от коронавируса готова, но появиться на рынке только через год
Будь то стартап или фармацевтический гигант - поиск вакцинации против коронавируса продолжается в исследовательских лабораториях по всему миру. А пока врачи пытаются помочь пациентам, облегчая симптомы, а органы здравоохранения пытаются разорвать цепь заражения изоляцией и карантином. Вирусологи пытаются понять причину заболевания, разработать меры по борьбе с коронавирусом. Однако несмотря на успехи в создании вакцины, ее выпуск на рынок возможен не раньше, чем через год.
Все представители здравоохранения во всем мире втайне надеются, что коронавирус исчезнет весной, при высоких температурах до следующей зимы, подобно вирусам гриппа. Наука получила бы время, чтобы лучше понять этот крайне заразный патоген. Тогда врачи смогут использовать эффективные прививки для предотвращения последующих вспышек.
Первый успех в создании вакциныАмериканская компания объявила 27 февраля, что она подготовила вакцину против коронавируса. Ученые Greffex из Хьюстона не использовали живой или убитый вирус, как это принято в традиционных вакцинах. Они реплицировали связывающий белок на поверхности вируса - он позволяет патогену проникать в клетки человека. Генно-инженерная компания планирует провести тестирование вакцины в американском агентстве по лекарственным средствам FDA, и протестировать ее в экспериментах на животных.
Перед утверждением вакцина должна пройти несколько этапов клинических испытаний: от теста безопасности на здоровых добровольцах (фаза I) до применения с небольшим количеством пациентов (фаза II) и теста на больших группах добровольцев (фаза III).
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