Депздрав Москвы: польза чеснока в борьбе с инфекционными заболеваниями не доказана
Чеснок – одно из любимых средств в нашей стране для противостояния различным инфекционным заболеваниям. При этом медики утверждают, что доказательств о том, что этот продукт действительно обладает противовирусным действием, у них нет.
Чеснок не входит в перечень лекарственных растений и поэтому не может применяться в практическом здравоохранении. С таким заявлением выступила представитель департамента здравоохранения столицы Ирина Иванова.
При этом медики не отрицают, что в этом продукте есть биологически активные вещества (фитонциды), которые действительно обладают противовоспалительным действием и способы подавлять рост ряда бактерий. Но достаточных доказательств у ученых нет.
«Но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем», - заявила Иванова в интервью агентству городских новостей «Москва».
Кроме того, чеснок не рекомендуется есть пациентам с болезнями кишечника, почек и желудка.
Принимать в пищу один лишь чеснок и надеяться, что инфекционные заболевания обойдут стороной – очень опрометчиво. Необходим комплексный подход, в частности – полноценное и сбалансированное питание с продуктами, богатыми витамином C.
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