Ученые ответили, когда лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером?

«У пациентов с артериальной гипертензией, которые принимают лекарства перед сном, гораздо лучше контролируется артериальное давление и значительно ниже риск смерти от сердечных и сосудистых проблем, чем у тех, кто употребляет гипотензивные препараты по утрам», - заявили ученые.

«В современных руководствах по лечению высокого кровяного давления нет упоминаний о предпочтительном времени лечения. Утренний прием лекарств - самая распространенная практика, которая не оправдывает себя. Данных о том, что применение препаратов по утрам обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, не существует», - заметил ведущий специалист исследования, профессора Рамон С. Гермиду.