Ученые ответили, когда лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером?
Время приема лекарств, назначаемых для понижения артериального давления, имеет большое значение, констатирует Европейское общество кардиологов. Его специалисты ответили, когда лучше принимать гипотензивные препараты: утром или вечером.
Как сообщает MedikForum.ru, журнал European Heart Journal опубликовал результаты исследования, показавшего, что эффективность лекарств, снижающих артериальное давление, риск инфаркта и инсульта, тесно связана с временем их приема.
«У пациентов с артериальной гипертензией, которые принимают лекарства перед сном, гораздо лучше контролируется артериальное давление и значительно ниже риск смерти от сердечных и сосудистых проблем, чем у тех, кто употребляет гипотензивные препараты по утрам», - заявили ученые.
В ходе исследования были оценены данные более 19 000 пациентов с повышенным давлением. Ученые наблюдали за ними в течение шести лет, регулярно измеряя показатели давления, анализируя состояние сердечно-сосудистой системы и фиксируя время приема медикаментов.
В результате было установлено, что пациенты, которые принимали лекарства от давления перед сном, смогли уменьшить риск сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности на 45 процентов по сравнению с теми, кто делал это, проснувшись утром.
«В современных руководствах по лечению высокого кровяного давления нет упоминаний о предпочтительном времени лечения. Утренний прием лекарств - самая распространенная практика, которая не оправдывает себя. Данных о том, что применение препаратов по утрам обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, не существует», - заметил ведущий специалист исследования, профессора Рамон С. Гермиду.
Ученый подчеркнул: время приема лекарств может иметь огромное влияние на последствия заболевания гипертонией. Зачастую только препараты помогают справиться с высокими значениями артериального давления.
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