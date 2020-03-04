Ученые назвали книги, чтение которых улучшает работу мозга

"Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции", - пояснил Дэвис.

Руководитель группы исследователей Филипп Дэвис утверждает, что именно классическая литература "высвобождает эмоции и воображение". К положительно влияющим на работу мозга книгам отнесли произведения Льва Толстого, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и других классиков.Другие книги не дают подобного эффекта, поскольку при их чтении задействуются только базовые навыки мозга.