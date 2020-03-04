Полных людей запретили называть толстыми
По мнению экспертов, вокруг жертв ожирения формируется негативный эмоциональный фон. Он мешает сражаться с большими объемами лишнего веса.
Эпидемия ожирения захватывает мир, и сегодня каждый третий россиянин уже имеет лишний вес. К этому приводят малоподвижный образ жизни и популярность западной диеты - большое количество мучных продуктов, жирного мяса, молочки и напитков с сахаром. Кому-то кажется, что для решения проблемы ее нужно четко обозначить. И если полному человеку откровенно заявить о том, что он ленивый толстяк, то это станет мощной мотивацией для похудения. В День борьбы с ожирением появилось совместное заявление 100 экспертов из разных стран мира. Врачи и диетологи просят не создавать вокруг людей с лишним весом негативного информационного фона. И не называть их толстыми и ленивыми.
В опубликованном журналом Nature Medicine обращении говорится: "Стигма по поводу лишнего веса - это проблема общественного здравоохранения, она нарушает человеческие и социальные права и является главным препятствием в борьбе с эпидемией ожирения. Идея о том, что у человека с ожирением не хватает самодисциплины и личной ответственности ошибочна. Свою роль в этом вопросе играют вполне объективные наследственные и внешние факторы".
Эксперты призывают не считать полных людей людей "лишенными мотивации и силы воли лентяями", что является грубой дискриминацией и ведет к их социальному отторжению. Они напоминают, что попытки отторгать людей с чумой, холерой или ВИЧ/СПИДом приводили к распространению этих эпидемий. Дискриминацию на работе, в СМИ и даже в системе образования по отношению к жертвам ожирения стоит прекратить. Вместо травли людям нужно помогать решать возникшие проблемы, а обществу рассказывать о причинах и следствиях ожирения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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