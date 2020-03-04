Открыты нейронные процессы, побуждающие в людях жажду мести после конфликта

"Желание мести за нападение во время конфликта является универсальным для людей, но нейробиологические процессы, которые его вызывают, не были ясны», - говорит ведущий автор Сяочунь Хан, доктор психологии и нейронауки в Школе психологических и когнитивных наук, ФКУ (Китай). - Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предполагаем, что может быть нейробиологический механизм, связывающий боль внутри группы, вызванную внешней угрозой с тенденцией мстить".

Результаты эксперимента

«Результаты свидетельствуют о важном нейробиологическом процессе, лежащем в основе стремления к мести, что может быть связано с заразой конфликта во время конфликта между сообществами».