Открыты нейронные процессы, побуждающие в людях жажду мести после конфликта
Ученые определили нейронные процессы, побуждающие жажду мести во время конфликта между группами.
Окситоцин «гормон любви» усиливается во время конфликта между группами и влияет на медиальную префронтальную кору, часть мозга, связанную с деятельностью по принятию решений. Это приводит к большему чувству любви и сочувствия в группе и желанию мести, когда на нее нападает внешний враг. Полученные данные помогают объяснить, как может происходить процесс, называемый «заразой конфликта» - когда он начинается между несколькими людьми, в конечном итоге распространяется по группам.
"Желание мести за нападение во время конфликта является универсальным для людей, но нейробиологические процессы, которые его вызывают, не были ясны», - говорит ведущий автор Сяочунь Хан, доктор психологии и нейронауки в Школе психологических и когнитивных наук, ФКУ (Китай). - Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предполагаем, что может быть нейробиологический механизм, связывающий боль внутри группы, вызванную внешней угрозой с тенденцией мстить".
Результаты экспериментаОни обнаружили, что конфликт, с которым столкнулась группа в смоделированной ситуации, был связан с повышенным уровнем окситоцина. Исследователи увидели, что повышенный окситоцин предсказывал медиальную префронтальную активность. Это, в свою очередь, предсказывала стремление к мести, независимо от того, были ли люди непосредственно вовлечены в конфликт.
«Результаты свидетельствуют о важном нейробиологическом процессе, лежащем в основе стремления к мести, что может быть связано с заразой конфликта во время конфликта между сообществами».
Статья была опубликована в журнале eLife 3 марта.
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