Потеря партнера повышает риск смерти от рака кожи
Столкнувшимся с потерей партнера людям грозит повышенный риск смерти от рака кожи. Кроме того, у них эту коварную болезнь диагностируют позже.
Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины доказали, что потеря партнера увеличивает риск смерти от злокачественной меланомы - наиболее опасной для жизни разновидности рака кожи. Кроме того, лишившиеся партнеров люди позже узнают о коварной болезни. Результаты исследования могут повысить результативность диагностики опухолей кожи.Опубликованная журналом British Journal of Dermatology работа использовала информацию от двух других крупных исследований, проводившихся с 1997 по 2017 годы в Великобритании и Дании. Столкнувшиеся с утратой партнеров пациенты с меланомой на 17% чаще умирали от этой болезни, по сравнению с теми, кто никого не терял.
Также, лишившиеся своей половинки люди на 12% реже своевременно узнавали о наличии у себя меланомы, по сравнению с теми, кто сохранял стабильные отношения. Ранее исследования предполагали наличие связей между различными видами стресса и развитием злокачественной меланомы. Существует и альтернативная версия, сторонники которой подчеркивают, что оставшиеся одинокими люди просто лишаются партнеров, которые могли бы своевременно заметить у них признаки болезни на коже. Именно поэтому её обнаруживают позднее, что и увеличивает риск смерти.
Исследование показало, что уровень выживаемости у пациентов с меланомой остается относительно высоким, в зависимости от стадии рака. Для повышения показателей выживаемости важна ранняя диагностика и начало лечения. Злокачественная меланома – самая агрессивная разновидность опухолей кожи, вызывающая быстрые метастазы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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