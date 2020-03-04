Какую подушку выбрать для сна?

Специалисты оценивали уровень кислотно-щелочного баланса, интенсивность запаха, состав материала, токсичность, гигроскопичность, содержание свободного формальдегида, уровень напряжённости электростатического поля на поверхности подушек, их внешний вид и идентификационные признаки, устойчивость окраски к различным воздействиям, равномерность распределения наполнители, а также достоверность маркировки.

Сотрудники Роскачества постоянно проверяют качество и составляют рейтинг товаров и торговых марок. Четыре года назад исследование подушек уже проводилось, но теперь необходимо было обновить и повторно испытать, необходимые для сна, товары.В исследовании принимали участие и российские и зарубежные производители подушек. В общей сложности, Роскачество проверило семь торговых марок.В пресс-службе Роскачества рассказали, что в этом исследовании подушки подвергли «сигаретному» тесту, чтобы выявить воспламеняемость.По результатам исследования подушки торговой маркипоказали отличные результаты. Что качается российских производителей, то знак качества заслужили подушкиПри этом данное исследование показало, что в подушках маркиповышенный уровень кислотно-щелочного баланса, поэтому действие российского знака качества для этой компании временно приостановлено.Специалисты Роскачества прокомментировали, что этот показатель влияет на состояние кожи человека, и его завышенный показатель свидетельствует о повышенном содержании щёлочи, что может обернуться воспалением, появлением жирного блеска на коже и прыщами для человека.Ранее МедикФорум сообщал, что в Государственной Думе Российской Федерации рассмотрят законопроект о сдерживании цен при угрозе эпидемий.