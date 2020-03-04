Какую подушку выбрать для сна?
МедикФорум стало известно, что специалисты Роскачества провели масштабное исследование подушек.
Сотрудники Роскачества постоянно проверяют качество и составляют рейтинг товаров и торговых марок. Четыре года назад исследование подушек уже проводилось, но теперь необходимо было обновить и повторно испытать, необходимые для сна, товары.
В исследовании принимали участие и российские и зарубежные производители подушек. В общей сложности, Роскачество проверило семь торговых марок.
Специалисты оценивали уровень кислотно-щелочного баланса, интенсивность запаха, состав материала, токсичность, гигроскопичность, содержание свободного формальдегида, уровень напряжённости электростатического поля на поверхности подушек, их внешний вид и идентификационные признаки, устойчивость окраски к различным воздействиям, равномерность распределения наполнители, а также достоверность маркировки.
В пресс-службе Роскачества рассказали, что в этом исследовании подушки подвергли «сигаретному» тесту, чтобы выявить воспламеняемость.
По результатам исследования подушки торговой марки German Grass показали отличные результаты. Что качается российских производителей, то знак качества заслужили подушки AlViTek.com.
При этом данное исследование показало, что в подушках марки Dargez повышенный уровень кислотно-щелочного баланса, поэтому действие российского знака качества для этой компании временно приостановлено.
Специалисты Роскачества прокомментировали, что этот показатель влияет на состояние кожи человека, и его завышенный показатель свидетельствует о повышенном содержании щёлочи, что может обернуться воспалением, появлением жирного блеска на коже и прыщами для человека.
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