В Госдуме рассмотрят законопроект о сдерживании цен при угрозе эпидемий

Речь идёт о препаратах, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при определённых условиях.

– Подобное регулирование в области здравоохранения позволит избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личного обогащения, - сказал Председатель Государственной Думы Российской Федерации.