В Госдуме рассмотрят законопроект о сдерживании цен при угрозе эпидемий
В пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации сообщили, что Вячеслав Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Как стало известно МедикФорум, председатель Государственной Думы является одним из авторов данной инициативы.
Известно, что в законопроекте № 913136-7 о внесении изменений в статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» идёт речь о том, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, дать Правительству России право устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия.
Речь идёт о препаратах, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при определённых условиях.
Вячеслав Володин прокомментировал, что Правительство также предлагается наделить полномочиями фиксации предельных цен, например, если в регионах в течение месяца цены на лекарства и медицинские изделия выросли. В этом случае в аптеках уже не смогут продавать медицинские препараты по цене выше той, что установит государство.
– Подобное регулирование в области здравоохранения позволит избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личного обогащения, - сказал Председатель Государственной Думы Российской Федерации.
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