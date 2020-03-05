Люди часто игнорируют эти 5 симптомов остеопороза

Поэтому врачи подчеркивают: «Остеопороз - это то, о чем важно знать всем взрослым людям. Вы можете игнорировать его симптомы, но обязательно почувствуете вызванный им перелом».

Как сообщает MedikForum.ru, многие люди хорошо осведомлены о существовании остеопороза, но зачастую столкновение с ним на личном опыте оказывается полной неожиданностью. Остается лишь поражаться тому, что несильное падение или удар смогли вызвать перелом.Согласно исследованию, проведенному Медицинской школой Восточной Вирджинии, переломы из-за остеопороза требуют более длительного и дорогостоящего лечения.Вот 5 симптомов, которые часто игнорируются.Если вам исполнилось 50 лет, факторы риска развития остеопороза усиливаются. В этом возрасте нужно обязательно обсудить с врачом, насколько высок личный риск пострадать от него, и нет ли необходимости принимать дополнительно кальций.Данное обстоятельство часто недооценивается. Между тем, стероиды, инъекционные контрацептивы, препараты от депрессии, изжоги могут поспособствовать развитию остеопороза.Этот красноречивый, на первый взгляд, признак часто игнорируется. После 50 лет нужно обязательно измерять свой рост, контролировать осанку – кривизна позвоночника может означать возникновение неблагоприятного процесса.Небольшие трещины в костях могут возникать не только с приближением возраста старения, – в течение всей жизни. Они могут вызывать ощущение боли, которая игнорируется или терпеливо переносится, поскольку не кажется тяжелой, опасной.Например, она выражается в трудностях вставания со стула без помощи рук. Это тоже вероятный симптом разрушающего кости процесса. В данном случае ослабляется связь костного аппарата и мышц.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что испытываемое человеком недомогание связано с инфарктом.