Громко храпящие люди повышают давление себе и тем, кто рядом

«На фоне храпа развивается апноэ, вызывающее нарушения дыхания, которые приводит к дополнительным нагрузкам на сердце и сосуды. В результате организм вырабатывает больше адреналина, повышается частота сердечных сокращений и показатели артериального давления», –отметили эксперты.

«Расчеты показали, что рост артериального давления происходит у каждого седьмого человека, проводящего ночь рядом с храпящим партнером», – конкретизировали авторы работы.