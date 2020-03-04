Громко храпящие люди повышают давление себе и тем, кто рядом
Громкий храп людей вреден для них самих и тех, кто рядом, – в обоих случаях он способствует повышению артериального давления. Об этом предупредили ученые из Johns Hopkins School of Medicine в Балтиморе.
Как сообщает MedikForum.ru, исследователи призывают считать храп одним из источников шумового загрязнения, пагубно влияющего на здоровье людей. В Европе с его влиянием связывают 12 тысяч преждевременных смертей и 48 тысяч случаев болезней сердца ежегодно.
Научные специалисты констатируют: храп (прежде всего, громкий) приводит к повышению артериального давления.
Ими были отобраны 162 храпящих человека, за которыми велись наблюдения. Оказалось, что из этого числа 14% добровольцев издавали храп, громкость которого превышала 53 децибел, что превышает допустимый ночью уровень шума (в дневное время он составляет 55 децибел, в ночное – 40). Почти 60% испытуемых храпели с громкостью 45 децибел – примерно как работающая стиральная машинка.
Ученые заключили, что громкий храп вредит как спящим, так и тем, кто спит с ними рядом.
«На фоне храпа развивается апноэ, вызывающее нарушения дыхания, которые приводит к дополнительным нагрузкам на сердце и сосуды. В результате организм вырабатывает больше адреналина, повышается частота сердечных сокращений и показатели артериального давления», –отметили эксперты.
Люди которые в этот момент находятся рядом, теряют возможность спать спокойным глубоким сном, что содействует выработке гормонов стресса, также приводя к повышению давления.
«Расчеты показали, что рост артериального давления происходит у каждого седьмого человека, проводящего ночь рядом с храпящим партнером», – конкретизировали авторы работы.
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