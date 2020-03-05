Для профилактики коронавируса нужно полоскать рот
В период разгула коронавирусной инфекции необходимо повысить меры осторожности и не пренебрегать правилами личной гигиены. Чтобы сделать профилактику против недуга максимально эффективной нужно регулярно полоскать рот бактерицидными растворами. Такое мнение высказал академик РАН, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия. Также он посоветовал использовать бактерицидное мыло.
"Очень важно, чтобы была чистая ротовая полость, и для этого есть масса растворов. Во всех аптеках есть растворы для полоскания, которые обладают хорошим бактерицидным действием", - пояснил врач.
Бокерия считает, что при эпидемии коронавируса необходимо мыть руки практически после каждого рукопожатия и полоскать рот несколько раз в день.
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