Для профилактики коронавируса нужно полоскать рот

"Очень важно, чтобы была чистая ротовая полость, и для этого есть масса растворов. Во всех аптеках есть растворы для полоскания, которые обладают хорошим бактерицидным действием", - пояснил врач.

Бокерия считает, что при эпидемии коронавируса необходимо мыть руки практически после каждого рукопожатия и полоскать рот несколько раз в день.