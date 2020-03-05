Количество пройденных шагов не влияет на вес человека
Многие люди до сих пор продолжают считать, что 10000 шагов в день помогают похудеть и держать себя в форме. Ученые из университета Бригама Янга опровергли это утверждение. Они организовали эксперимент с участием студентов. Учащихся разделили на три группы и они ежедневно проходили по 10000, 12500 и 15000 шагов. В таком режиме студенты провели полгода, а исследователи наблюдали за состоянием их здоровья.
Эксперимент показал, что в среднем студенты набрали по 1,5 килограмма веса. Ученые сообщили, что ожидали такого результата, поскольку это средний показатель набора массы для студента первого курса. Получается, что ежедневная ходьба не смогла помешать этому. Однако польза от такой физической активности все-таки есть. Ежедневная ходьба помогает в профилактике заболеваний, которые часто проявляются у людей, ведущих сидячий образ жизни.
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