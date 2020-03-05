Количество пройденных шагов не влияет на вес человека

Эксперимент показал, что в среднем студенты набрали по 1,5 килограмма веса. Ученые сообщили, что ожидали такого результата, поскольку это средний показатель набора массы для студента первого курса. Получается, что ежедневная ходьба не смогла помешать этому. Однако польза от такой физической активности все-таки есть. Ежедневная ходьба помогает в профилактике заболеваний, которые часто проявляются у людей, ведущих сидячий образ жизни.