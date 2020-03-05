Главная ошибка тех, кто хочет избавиться от "пивного" живота

Пивной живот

Диетологи не устают напоминать о том, что реальной причиной появления "пивного" живота являются далеко не пивные напитки. На самом деле, пиво - весьма диетический продукт. В 100 граммах этого напитка содержится только 40 ккал. Примечательно, что в аналогичной дозе молока содержится 60 ккал.

Британские исследователи считают, что на каждые 100 грамм пива приходятся дополнительные 200 ккал. Откуда же они берутся? Из различных закусок, которые идеально подходят к этому напитку: чипсов, снеков, орешков и т.д. Согласно последним исследованиям, пиво действительно имеет свойство разжигать аппетит. А вот утверждение о том, что пиво меняет гормональный фон оказалось ложным. Об этом сообщило издание Planet Today со ссылкой на последние научные работы.

Рекомендации у диетологов относительно избавления от "пивного" живота очень просты. Достаточно сократить потребление этого напитка и алкоголя в целом, начать заниматься спортом, а также подсчитывать калории.
Теги : диета, пиво
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