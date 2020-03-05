Главная ошибка тех, кто хочет избавиться от "пивного" живота

Британские исследователи считают, что на каждые 100 грамм пива приходятся дополнительные 200 ккал. Откуда же они берутся? Из различных закусок, которые идеально подходят к этому напитку: чипсов, снеков, орешков и т.д. Согласно последним исследованиям, пиво действительно имеет свойство разжигать аппетит. А вот утверждение о том, что пиво меняет гормональный фон оказалось ложным. Об этом сообщило издание Planet Today со ссылкой на последние научные работы.Рекомендации у диетологов относительно избавления от "пивного" живота очень просты. Достаточно сократить потребление этого напитка и алкоголя в целом, начать заниматься спортом, а также подсчитывать калории.