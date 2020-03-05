Носить обтягивающие джины оказалось опасным для мужчин

В результате долгого ношения таких джинс у мужчин может развиваться варикозное расширение вен и остеохондроз в пояснично-крестцовом отделе.Не стоит забывать и о мужском здоровье, ведь узкие джины могут сдавливать сосуды в области гениталий. Это чревато тем, что кровь перестанет в них поступать и начнется процесс отмирания здоровых клеток. Разумеется, это приведет к снижению потенции.