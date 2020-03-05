Носить обтягивающие джины оказалось опасным для мужчин
Американские ученые смогли доказать, что ношение узких джинсов негативно влияет на здоровье мужчин. В последнее время эта часть одежды пополнила гардероб многих представителей сильного пола, однако стоит понимать, что ношение этого предмета может привести к нарушению кровообращения. Дело в том, что узкие джины сдавливают сосуды и затрудняют движение крови ко внутренним органам.
В результате долгого ношения таких джинс у мужчин может развиваться варикозное расширение вен и остеохондроз в пояснично-крестцовом отделе.
Не стоит забывать и о мужском здоровье, ведь узкие джины могут сдавливать сосуды в области гениталий. Это чревато тем, что кровь перестанет в них поступать и начнется процесс отмирания здоровых клеток. Разумеется, это приведет к снижению потенции.
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