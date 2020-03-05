Грязный воздух забирает больше жизней, чем ВИЧ/СПИД или курение

По словам соавтора исследования Йоса Леливельда из Института химии Макса Планка в Майнце, Германия, курение – большая угроза для жизни человека. Но загрязнение атмосферного воздуха влияет на всех людей на протяжении всей жизни. Кроме этого, грязный воздух может усугублять хронические легочные и сердечно-сосудистые проблемы.По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха причина смерти примерно семи миллионов людей в год.В рамках нового исследования ученые использовали статистические модели. Первая моделировала загрязнения воздуха природными и искусственными источниками. Вторая оценивала влияние его на естественные смерти людей на основе 41 исследования из 16 стран.Выяснилось, что в среднем грязный воздух забирает три года жизни. Что интересно, курение сокращает жизнь в среднем на 2,2 года. Кроме того, смертность из-за плохой экологии обходит по показателям ВИЧ/СПИД, малярию, насильственные смерти, в том числе войны. Эти факторы забирают в среднем по году жизни.