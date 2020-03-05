Женщины теряют работу из-за болезней, связанных с ожирением
Пожилые работники с ожирением подвергаются более высокому риску длительного отсутствия по болезни или потери работы по состоянию здоровья, чем у людей с нормальным весом, причем женщины страдают значительно чаще, чем мужчины.
Ученые из Университета Саутгемптона изучали связь между ИМТ и длительным отсутствием по болезни, сокращением на работе и потерей работы, связанной со здоровьем, среди 2299 мужчин и 2425 женщин от 50 до 64 лет.
Ожирение является растущей проблемой общественного здравоохранения. Согласно прогнозам на будущее, к 2030 году во всем мире будет затронуто ожирением миллиард человек.
"Избыточный вес являются основным фактором риска возникновения неинфекционных заболеваний, включая диабет; сердечно-сосудистые заболевания; скелетно - мышечные нарушения и психическое здоровье. Хотя ожирение становится все более распространенным среди детей и подростков, наибольшая численность людей с лишним весом наблюдается среди мужчин и женщин от 50 до 60 лет., - пишет издание MedicalXpress.
ИсследованиеУчастники сообщали о росте и весе в начале эксперимента, и предоставили информацию о способности работать через 12 и 24 месяца.
Команда Университета Саутгемптона проанализировала данные, опубликовав выводы в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения. Исследование показало, что женщины с ожирением или тяжелым ожирением имели более высокие шансы длительного отсутствия на работе по сравнению с женщинами с нормальным весом.
Люди с тяжелым ожирением чаще урезали, избегали или меняли то, что они делали на работе из-за болезней, и в три раза чаще теряли работу.
Среди мужчин, принимавших участие в опросе, наблюдался повышенный риск длительного отсутствия по болезни, но не было выявлено связи между ИМТ выше среднего и потерей работы.
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