Гипертония в молодом возрасте связана с когнитивным проблемами в будущем
Гипертония влияет на все - от артерий до почек, от зрения до сексуальной функции. У пожилых людей она связана с ухудшением когнитивных функций в результате прерывания кровотока в головном мозге, а также с инсультами, сердечными приступами и нарушением подвижности. Новое исследование показывает, что гипертония в молодом возрасте опасна для мозга - она ведет к снижению когнитивных функций после 50 лет.
Данные Северо-Западного университета и Университета Тель-Авива показали, что у субъектов, которые имели легкую степень гипертонии в молодом возрасте, наблюдалось значительное снижение когнитивной функции к 56 годам (средний возраст). В группу исследования вошли около 200 молодых людей, средний возраст который составлял 24 года.
Исследования проводились профессором Фарзане А. Сорондом и доктором Симином Махинрадом из кафедры неврологии Северо-Западного университета и профессором Джеффри Хаусдорфом из медицинского факультета TAU Саклера, Школы нейробиологии им. Сагола.
На десятилетие раньше
"Мы обнаруживаем, что вредное воздействие гипертонии на структуру мозга начинается рано. Это свидетельствует о необходимости профилактических мер для избежания гипертонии в раннем возрасте», - объясняет профессор Хаусдорф. - Мы знаем, что плохая походка и когнитивные проблемы у пожилых людей предсказывают многочисленные неблагоприятные последствия для здоровья - деменция, падения и смерть. Настало время для лечения гипертонии и минимизации будущих изменений на десятилетия раньше, чем считалось ранее".
Медикфорум писал о потере работы среди женщин с ожирением.
Оставить комментарий