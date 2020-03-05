Употребление в пищу молочных продуктов снижает риск инсульта

йогурт в стакане

Ученые из Оксфордского университета проверили, как связан рацион человека со статистикой инсультов.

В исследованиях в качестве добровольцев приняли участие свыше 4000 000 человек. Результаты эксперимента были удивительны – оказалось, что у людей, в изобилии потреблявших молоко, сыр, йогурт и сметану, не было угрозы инсульта.

Ученые выяснили, что лишний стакан молока способен снизить риск ишемического инсульта на 5%, а порция йогурта – на 9%.
Напротив, активное употребление в пищу яиц повышает угрозу геморрагического инсульта.

Врачи рекомендуют, чтобы обезопасить себя, обогатить свой ежедневный рацион клетчаткой, которая содержится в овощах и фруктах.  Для этого достаточно употреблять по 200 граммов любых плодов ежедневно. А вот яйца в своем меню лучше ограничить.
Теги : инсульт, молочные продукты, здоровье, йогурты, яйца
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Употребление в пищу молочных продуктов снижает риск инсульта


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