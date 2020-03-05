Употребление в пищу молочных продуктов снижает риск инсульта

Ученые из Оксфордского университета проверили, как связан рацион человека со статистикой инсультов.Ученые выяснили, что лишний стакан молока способен снизить риск ишемического инсульта на 5%, а порция йогурта – на 9%.Напротив, активное употребление в пищу яиц повышает угрозу геморрагического инсульта.Врачи рекомендуют, чтобы обезопасить себя, обогатить свой ежедневный рацион клетчаткой, которая содержится в овощах и фруктах. Для этого достаточно употреблять по 200 граммов любых плодов ежедневно. А вот яйца в своем меню лучше ограничить.