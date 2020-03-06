Нет ли у вас диабета? 7 нетипичных признаков, говорящих о заболевании

«Признаки диабета могут быть едва различимы, но вызывать серьезные проблемы. Протекающее нелеченым, заболевание увеличивает риск слепоты, сердечного приступа, потери ноги», – предупредили эксперты в журнале Health and Human.

Как сообщает MedikForum.ru, существует ряд нетипичных признаков, которые должны заставить человека задуматься: нет ли у него диабета?Опасный недуг всегда сопровождается этим чувством: он нарушает способность организма адекватно использовать пищу для производства энергии. Но обычно утомление списывают на нехватку сна, загруженность делами.Как понять в этом случае, нет ли диабета? Если усталость ощущается вскоре после принятия пищи, скорей всего, он присутствует.Нетипичный на первый взгляд симптом объясняется просто. Болезнь ведет к избытку глюкозы, от которой усиленно пытается избавиться организм – в том числе за счет активного мочеиспускания.Усиленное выведение жидкости заставляет не только чаще ходить «по-маленькому». С влагой организм теряет важные питательные вещества. Их нехватка обостряет голод.Мужчины часто не догадываются, что их осечки в постели объясняются диабетом, который повреждает нервы и кровеносные сосуды.Заболевание у многих ассоциируется с полнотой, но его нетипичным симптомом способно статьпохудение. В организме нарушаются механизмы, позволяющие извлекать топливо из пищи, и он может начать усиленно сжигать жир, чтобы выжить.Когда неконтролируемый диабет приводит к быстрой потере веса, тело расходует жир с неустойчивой скоростью. В крови при этом может повышаться уровень веществ-кетонов, провоцирующих неприятное ощущение у людей с чувствительным желудком.Повышенное содержание глюкозы способствует изменению свойств крови, нарушает функции мозга, формируя неприятные эмоции, в том числе беспричинный страх, повышенную тревожность, депрессивные состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что испытываемое человеком недомогание связано с инфарктом.