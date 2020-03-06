Нет ли у вас диабета? 7 нетипичных признаков, говорящих о заболевании
Диабет коварен тем, что может долго развиваться незамеченным: такой скрытности зачастую способствуют нетипичные признаки заболевания. Если в последнее время вы стали раздражительны, временами чувствуете тошноту, неожиданно похудели, – не оставляйте это без внимания.
Как сообщает MedikForum.ru, существует ряд нетипичных признаков, которые должны заставить человека задуматься: нет ли у него диабета?
«Признаки диабета могут быть едва различимы, но вызывать серьезные проблемы. Протекающее нелеченым, заболевание увеличивает риск слепоты, сердечного приступа, потери ноги», – предупредили эксперты в журнале Health and Human.
Усталость. Опасный недуг всегда сопровождается этим чувством: он нарушает способность организма адекватно использовать пищу для производства энергии. Но обычно утомление списывают на нехватку сна, загруженность делами.
Как понять в этом случае, нет ли диабета? Если усталость ощущается вскоре после принятия пищи, скорей всего, он присутствует.
Частое посещение туалета. Нетипичный на первый взгляд симптом объясняется просто. Болезнь ведет к избытку глюкозы, от которой усиленно пытается избавиться организм – в том числе за счет активного мочеиспускания.
Повышенный аппетит. Усиленное выведение жидкости заставляет не только чаще ходить «по-маленькому». С влагой организм теряет важные питательные вещества. Их нехватка обостряет голод.
Эректильная дисфункция. Мужчины часто не догадываются, что их осечки в постели объясняются диабетом, который повреждает нервы и кровеносные сосуды.
Потеря веса. Заболевание у многих ассоциируется с полнотой, но его нетипичным симптомом способно статьпохудение. В организме нарушаются механизмы, позволяющие извлекать топливо из пищи, и он может начать усиленно сжигать жир, чтобы выжить.
Тошнота. Когда неконтролируемый диабет приводит к быстрой потере веса, тело расходует жир с неустойчивой скоростью. В крови при этом может повышаться уровень веществ-кетонов, провоцирующих неприятное ощущение у людей с чувствительным желудком.
Раздражительность. Повышенное содержание глюкозы способствует изменению свойств крови, нарушает функции мозга, формируя неприятные эмоции, в том числе беспричинный страх, повышенную тревожность, депрессивные состояния.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что испытываемое человеком недомогание связано с инфарктом.
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