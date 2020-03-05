Аллергикам рекомендуют начинать готовиться к сезонному обострению

Эксперты отмечают, что береза имеет обыкновение зацветать в конце апреля - начале мая. Однако ранняя и теплая весна в 2020 году сделала свое дело – сережки распустятся почти на 2 месяца раньше положенного срока.Ольха и орешник зацвели уже в начале февраля, несмотря на то, что срок цветения этих кустарников – март и начало апреля. В связи с этими факторами мучения аллергиков на пыльцу рискуют начаться также раньше срока. Специалисты рекомендуют этим людям не заниматься самолечением и обращаться к врачу.