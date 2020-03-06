Опубликован список товаров, которые стали популярны из-за эпидемии коронавируса

Исследовательская компания Nielsen составила список товаров, которые стали мега-популярными из-за распространения коронавируса нового типа. Жители Соединенных Штатов Америки стали активно скупать продукты питания, которые имеют большой срок годности. В топе самых популярных продуктов оказались консервы, фруктовые снеки и овсяное молоко.В Европе и Азии также увеличились продажи долгохранящихся продуктов питания, однако жители этих частей света предпочитают покупать лапшу быстрого приготовления.Примечательно, что небывалую популярность начали обретать онлайн-площадки по продаже продуктов питания с доставкой на дом, поскольку люди бояться покидать жилище из-за опасности подхватить инфекцию.