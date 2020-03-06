Опубликован список товаров, которые стали популярны из-за эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса в мире привела к тому, что спрос на большинство товаров снизился до рекордно низких отметок. Однако есть и такие изделия, которые начали раскупать в кратчайшие сроки. Например, это касается медицинских масок и средств гигиены. Продажи этой категории товаров выросли на тысячи процентов.
Исследовательская компания Nielsen составила список товаров, которые стали мега-популярными из-за распространения коронавируса нового типа. Жители Соединенных Штатов Америки стали активно скупать продукты питания, которые имеют большой срок годности. В топе самых популярных продуктов оказались консервы, фруктовые снеки и овсяное молоко.
В Европе и Азии также увеличились продажи долгохранящихся продуктов питания, однако жители этих частей света предпочитают покупать лапшу быстрого приготовления.
Примечательно, что небывалую популярность начали обретать онлайн-площадки по продаже продуктов питания с доставкой на дом, поскольку люди бояться покидать жилище из-за опасности подхватить инфекцию.
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