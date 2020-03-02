NASA обнаружило "положительный" эффект от эпидемии коронавируса

"Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора", - сказано в сообщении NASA.

Улучшение экологической обстановки отметили и в других регионах КНР. В среднем по стране объем вредных выбросов в атмосферу уменьшился на 20%.Напомним, по состоянию на 1 марта в Китае удалось излечиться от коронавируса более 42 тысячам пациентов. Жертвами недуга стали 2993 человека. Еще 87 593 человека считаются инфицированными.