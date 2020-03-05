Мир может постигнуть дефицит парацетамола из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса может спровоцировать дефицит парацетамола. Недавно стало известно, что Индия сокращает экспорт медицинских препаратов из-за быстрого распространения коронавируса на территории страны. Стоит учитывать, что Индия является крупнейшим в мире производителем дженериков. Власти страны уже ограничили поставки 26 видов дженериков, а также готовых лекарств на их основе, в том числе и парацетамола.
Около 70% сырья для производства лекарственных препаратов индийские фабрики закупают в Китае. Однако сейчас китайские фармацевтические заводы стоят и не могут производить товары на экспорт. Согласно заявлению властей Индии, текущего запаса произведенных медикаментов хватит на три месяца, поэтому причин для массовой паники пока нет.
Эксперты Оксфордского университета спрогнозировали, что ограничение объемов экспорта неизбежно приведет к подорожанию фармацевтической продукции по всему миру.
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