Угги могут навредить коленям

"Хотя они могут казаться самыми комфортными для зимы, выбирайте пару с правильной поддержкой ноги", - отметил хирург.

В частности, угги представляют опасность для хряща коленного сустава. Поэтому Макдермотт рекомендует выбирать другие типы зимней обуви.