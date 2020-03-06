Угги могут навредить коленям
Ортопедический хирург Иэн Макдермотт считает угги одним из самых опасных типов обуви, поскольку они не обеспечивают необходимую поддержку ног. По его словам, при долгом ношении такой обуви могут начаться проблемы с коленями.
В частности, угги представляют опасность для хряща коленного сустава. Поэтому Макдермотт рекомендует выбирать другие типы зимней обуви.
"Хотя они могут казаться самыми комфортными для зимы, выбирайте пару с правильной поддержкой ноги", - отметил хирург.
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